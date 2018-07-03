В Мурманской области ожидается местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 4 июля погоду нашего региона будет определять северная часть обширной циклонической депрессии: ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, понижение температура воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +13+18º, на юге +18+23º.

Оповещение о высокой пожарной опасности

4 июля на юге Кольского района Мурманской области, в Ловозерском, Ковдорском,Кандалакшском, Терском районах и в районе Мончегорска ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

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Уровни воды на большинстве рек Мурманской области понижаются на 1-6 см в сутки. Водность рек составляет 60-100 % от нормы. Температура воды на реках и небольших озёрах равна 12-17°, на водохранилищах 10-15°.