Мурманская область. Арктика13.09.18 18:02
В Мурманской области ожидается местами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием обширного циклона. В этот период ожидается пасмурная с дождями погода, но температура воздуха будет удерживаться в пределах климатических норм.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +10+15°.
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