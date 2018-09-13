В Мурманской области ожидается местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием обширного циклона. В этот период ожидается пасмурная с дождями погода, но температура воздуха будет удерживаться в пределах климатических норм.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный слабый. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +10+15°.