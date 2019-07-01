Мурманская область. Арктика01.07.19 18:02
В Мурманской области ожидается местами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находитя под влиянием многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Норвежским и Баренцевым морями и севером Европы. В этот период в нашем регионе характер погоды существенно не изменится. При прохождении атмосферных фронтов по Мурманской области ожидаются дожди, температура воздуха в пределах климатических норм.
Завтра, 2 июля, будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +14+19°.
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Иван Чернов
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Арсен
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