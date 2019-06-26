В Мурманской области ожидается местами дождь, гроза

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море. В ближайшие дни в нашем регионе ожидается относительно тёплая погода, местами пройдут дожди.

Завтра, 27 июня, облачная с прояснениями погода. Местами дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днём северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +12+17°, на юге области +15+20°.

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Из-за прошедших дождей 22-25 июня уровни воды на реках запада Мурманской области и на реке Поной повысились на 25-85 см, на остальных реках - на 5-25 см. С 26 июня на большинстве рек уровни понижаются с интенсивностью 1-30 см за сутки.

26 июня температура воды на реках и водоёмах была равна 8-16°, на горных реках и на Серебрянском водохранилище - 4,5-6,0°. Температура воды на реках ниже прошлогодней в это время на 0,5-4,0°. Температура воды в реке Кола на 8 часов мск была равна 13°.