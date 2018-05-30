В Мурманской области ожидается местами дождь, ночью с мокрым снегом

Как сообщает Мурманское УГМС, 31 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием антициклона, смещающегося с Норвежского моря. По Мурманской области местами пройдут небольшие осадки, преобладающая температура воздуха днём +5+10°, на юго-западе области до +14°.

1 июня ожидается, что погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся по Баренцеву морю: пройдёт дождь различной интенсивности, днём воздух прогреется до +11+18°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, ночью на севере с мокрым снегом. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +5+10°, на юге области до +14°.