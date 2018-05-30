Мурманская область. Арктика30.05.18 18:02
В Мурманской области ожидается местами дождь, ночью с мокрым снегом
Как сообщает Мурманское УГМС, 31 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием антициклона, смещающегося с Норвежского моря. По Мурманской области местами пройдут небольшие осадки, преобладающая температура воздуха днём +5+10°, на юго-западе области до +14°.
1 июня ожидается, что погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся по Баренцеву морю: пройдёт дождь различной интенсивности, днём воздух прогреется до +11+18°.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, ночью на севере с мокрым снегом. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +5+10°, на юге области до +14°.
Комментарии
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Последние комментарии
Юрий
30.05.18 18:46
А ничего, что уже неделю температура в районе 8 - 16, а ночью 4 - 6?
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Иван
30.05.18 15:46
Такой перекос в росте зарплат - соцсфера и экономика - не есть хорошо. Бюджет проедает налоги, которые зарабатывают на предприятиях.
FynjyT
30.05.18 15:23
Как хорошо научились наши чиновники передёргивать факты. Уровень смертности в нашем регионе всегда был лучше, чем у соседей по СЗФО, так как у нас многие пенсионеры выезжают из области в тёплые края,
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