В Мурманской области ожидается местами дождь, ночью с мокрым снегом

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни характер погоды по Мурманской области существенно не изменится: ожидается временами дождь, преобладающая температура воздуха ночью +3+8°, днём +7+12°, на юге области до +15°.

Завтра, 17 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-западный слабый, днём на севере области умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +7+12°, на юге области до +16°.