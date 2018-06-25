В Мурманской области ожидается местами дождь, в отдельных районах грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 26-27 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием юго-восточной периферии циклона, смещающегося с района Исландии на о.Шпицберген. По Мурманской области ожидается местами дождь, в отдельных районах грозы, преобладающая температура воздуха в дневные часы 26 июня +18+23°, 27 июня +15+20°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-западный умеренный, днём на северо-западе сильный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +18+23°.

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На большинстве рек Мурманской области наблюдаются небольшие дождевые паводки. С 20-22 июня уровни воды на реках повысились на 20-50 см.

Температура воды в реке Кола 25 июня в 8 часов была равна +14°.