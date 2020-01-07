Мурманская область. Арктика07.01.20 17:00
В период с 18 до 21 часа 7 января на побережье Норвегии ожидается опасное волнение 8-
10 метров, ветер юго-западный 30-33 м/с. Сохранится до 12-15 часов 8 января.
В Мурманской области ожидается местами мокрый снег и сильный ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, завтра, 8 января, в Мурманской области будет облачная погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от +2 до -3° в течение суток. Гололедица, местами сильная.
Штормовое предупреждение
В период с 18 до 21 часа 7 января на побережье Норвегии ожидается опасное волнение 8-
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Последние комментарии
Zdoroviak
03.01.20 08:40
Молодцы, спасибо, что через эту передачу познакомили меня с отцом Сергием.
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Зачем отец Сергий осваивает интернет-пространство, или Бог слова
владимир
02.01.20 20:49
запах-то исчез!??
Комментарий к новости:Северный ветер, дым из трубы: под Мурмашами открылся крематорий
Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
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