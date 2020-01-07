В Мурманской области ожидается местами мокрый снег и сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, завтра, 8 января, в Мурманской области будет облачная погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от +2 до -3° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

Штормовое предупреждение