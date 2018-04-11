Мурманская область. Арктика11.04.18 18:02
В Мурманской области ожидается местами мокрый снег, порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 12 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с о.Шпицберген на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами мокрый снег, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +1+6°.
13 апреля наш регион будет находиться на северной периферии антициклона с центром над Финляндией: местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха ночью от +1 до -4°, при прояснениях понижение до -7°, днём +3+8°.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Временами снег, мокрый снег. Ветер западный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +1+6°. Гололедица.
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петя
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