В Мурманской области ожидается местами мокрый снег, порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 12 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с о.Шпицберген на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами мокрый снег, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +1+6°.

13 апреля наш регион будет находиться на северной периферии антициклона с центром над Финляндией: местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха ночью от +1 до -4°, при прояснениях понижение до -7°, днём +3+8°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Временами снег, мокрый снег. Ветер западный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +1+6°. Гололедица.