В Мурманской области ожидается местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь. 7-8 июня в нашем регионе сохранится тёплая погода.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +2+7º, днём +13+18°.

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Уровни воды на большинстве рек Кольского полуострова повышаются на 5-16 см в сутки, на р. Поной - до 27 см в сутки. На реках севера и востока области формируются пики весеннего половодья.

2-5 июня вскрылись небольшие озёра и водохранилища Иовское, Княжегубское. Ледостав сохраняется на оз. Умбозере, водохранилищах Имандре, Верхне-Туломском, Серебрянском.