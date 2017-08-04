В Мурманской области ожидается местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 5-6 августа погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия антициклона с центром над Баренцевым морем. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, преобладающая температура воздуха ночью +4+9°, днём +9+14°, на юге области до +17°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +10+15°, на юге области до +18°.