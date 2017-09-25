В Мурманской области ожидается местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 26-27 сентября Мурманская область по-прежнему будет находиться на северной периферии обширного антициклона расположенного над Карелией, Финляндией и Архангельской областью. На территории Кольского полуострова ожидается местами небольшой дождь, преобладающая температура воздуха ночью +2+7°, в центральных районах при прояснениях понижение до -2°, днём +9+14°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +9+14°.