В Мурманской области ожидается местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северной периферии обширного антициклона, расположенного над Архангельской областью и Карелией. По Мурманской области в отдельных районах возможен небольшой дождь.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный слабый. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +6+11°.