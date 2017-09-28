Мурманская область. Арктика28.09.17 18:02
В Мурманской области ожидается местами небольшой дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северной периферии обширного антициклона, расположенного над Архангельской областью и Карелией. По Мурманской области в отдельных районах возможен небольшой дождь.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный слабый. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +6+11°.
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-Нам интересно Ваше мнение25.09.17: Владимир Путин недавно признал, что «властелином мира» станет та страна, которая займёт лидирующее место в области ИИ-разработок. А как Вы относитесь к усилиям учёных по созданию искусственного интеллекта?Проголосовало: 360 человек
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Последние комментарии
Александр
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Очень хорошее начинание депутатов. В других регионах, в отличии от нашего, собаки стаями не бегают, а за границей тем более. Бездомные собаки - это большое зло, с которым надо бороться. Власти надо ме
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Jollo
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DIMON
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