В Мурманской области ожидается местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 7-8 июля погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия антициклона с центром над Баренцевым морем. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, преобладающая температура воздуха ночью +6+11°, днём+11+16°, на юге +16 +21°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7 +12°, днём +11+16°, на юге области +16 +21°.

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В период 1-6 июля водность рек Кольского полуострова, в основном, уменьшалась и составляла 40-80% от нормы. 6 июля температура воды на реках и небольших озёрах равна 12-17°, на водохранилищах 8-14°.