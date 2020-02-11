В Мурманской области ожидается местами сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет глубокий циклон, смещающийся с центральной части Норвежского побережья на юго-запад Баренцева моря. По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег, порывистый ветер. С 13 февраля температура воздуха будет понижаться.

Завтра, 12 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от +1 до -4° в течение суток. Гололедица, местами сильная.