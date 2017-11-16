Мурманская область. Арктика16.11.17 18:02
В Мурманской области ожидается местами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находиться под влиянием очередного циклона, смещающегося с юга Вологодской области на Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами снег.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -5-10º, ночью при прояснениях -13-18º. Гололедица.
* * *
На большинстве плёсовых участках рек и небольших озёрах Кольского полуострова сохраняется ледостав, неполный ледостав. Лёд непрочный, выход на лёд опасен! Реки Терского берега свободны ото льда. На открытых участках крупных водоёмов - чисто. В ближайшие дни ожидается усиление процессов ледообразования.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 607 человек
-
Последние комментарии
Марина, бывшая одноклассница
16.11.17 13:33
Хорошо иметь маму - технического специалиста и руководителя ЕГЭ в этом городе
Акачёнок Лёля Анатольевна
15.11.17 20:20
Добрый вечер. Я директор Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения - Акачёнок Лёля Анатольевна. Профессия социальный работник ассоциируется в первую очередь с нашим центром, в
VORCHUN
14.11.17 16:08
Этой фотографии года три-четыре, могли бы посвежее выбрать, так как у неё сегодня другой имидж.
Комментарий к новости:«SexyGuber» подбирает «ЛедиГубера». Лидирует Марина Ковтун
-Скоро в эфире22:00«Отмена всех ограничений». Художественный сериал, 16 серия (12+)22:55«Открытая студия». Тематическая программа (12+)23:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиЦены на огурцы, помидоры и меха пошли в рост, а спичи подешевели-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 47 копеек, а доллара – почти на 26 копеек-PRO ЭнергетикуЗа отключение котельной в сп.Междуречье филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» погрозили пальчиком-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 ноября-PRO Нефть и газТерритория порта Сабетта увеличилась почти на 15 га за счёт искусственного земельного участка-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов