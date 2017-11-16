В Мурманской области ожидается местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находиться под влиянием очередного циклона, смещающегося с юга Вологодской области на Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами снег.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -5-10º, ночью при прояснениях -13-18º. Гололедица.

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На большинстве плёсовых участках рек и небольших озёрах Кольского полуострова сохраняется ледостав, неполный ледостав. Лёд непрочный, выход на лёд опасен! Реки Терского берега свободны ото льда. На открытых участках крупных водоёмов - чисто. В ближайшие дни ожидается усиление процессов ледообразования.