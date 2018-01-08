В Мурманской области ожидается местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием циклонов, смещающихся с Балтийского моря в северном, северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается временами снег.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный, на севере области сильный, поземок. Температура воздуха -5-10° при прояснении до -18º в течение суток. Гололедица.