Мурманская область. Арктика13.12.19 18:02
В Мурманской области ожидается местами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия многоцентровой циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Северном морях. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха от 0 до -5°, при прояснениях в отдельных районах -7-12°.
Завтра, 14 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха от 0 до -5°, при прояснениях до -10° в течение суток. Гололедица, местами сильная.
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Последние комментарии
NOUDIMON
13.12.19 11:01
У меня впечатление, что у господина Никоры появился двойник: один - глава администрации города Мурманска, а второй - заместитель губернатора. Многостаночник, однако!
Ленин
12.12.19 14:37
Сталина на них нет
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Д.О. Вернер
12.12.19 09:18
Молодежь Мурмана с медалями? Или это теперь такие значки или за членство в юнармии или за ГТО?
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