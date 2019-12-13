В Мурманской области ожидается местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия многоцентровой циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Северном морях. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха от 0 до -5°, при прояснениях в отдельных районах -7-12°.

Завтра, 14 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха от 0 до -5°, при прояснениях до -10° в течение суток. Гололедица, местами сильная.