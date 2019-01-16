В Мурманской области ожидается местами снег и повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 17 и 18 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной периферии циклонов, смещающихся с юга Карелии и района Финского залива в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -8-13° при прояснениях -18-23°.

Завтра, 17 января, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -16-21° в течение суток. Гололедица.