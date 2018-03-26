В Мурманской области ожидается местами снег, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 27-28 марта погоду Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонов, расположенных в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, наиболее интенсивный на севере области, 27 марта порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -8-13°, в отдельных районах при прояснениях понижение до -18-23°, днём -2-8°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами снег, метель. Ветер северо-западный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха ночью -8 -13°, при прояснениях -13 -18°, днём -3-8°. Гололедица.