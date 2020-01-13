В Мурманской области ожидается местами снег, ночью - морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 14 января погоду нашего региона будет определять поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами снег, ночью - морозная погода, днём повышение температуры воздуха -3-8°.

15 января с севера Скандинавии через Кольский полуостров сместится активный циклон: пройдёт снег, наиболее интенсивный ночью, ожидается порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы от 0 до -5°.

Завтра, 14 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -6 -11° при прояснениях -16 -21°, днём -3-8°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области - ледостав, по данным наблюдений на 10 января толщина льда была равна 25-50 см, на водохранилищах Иовском и Княжегубском - 15-20 см. Прирост толщины льда на водных объектах за 1 декаду января составил +1+15 см. На водпосту р. Кола - 1425 км ОЖД толщина льда равна 39 см, что близко к норме и на 15 см больше прошлогодней.