В Мурманской области ожидается местами снег, сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклона, смещающегося с Гренландского моря на юг Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, сильный порывистый ветер. С 27 ноября ожидается постепенное понижение температуры воздуха.

Завтра, 27 ноября, будет переменная облачность. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -2-7° при прояснениях до -13°. Гололедица, местами сильная.

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На большинстве рек и водоёмов Мурманской области наблюдается ледостав, ледостав с полыньями. На водохранилищах Иовском и Княжегубском: на мелководье - ледостав, глубоководные зоны свободны ото льда. Толщина льда на реках и водоёмах равна 10-30 см. В глубоководных зонах озёр и водохранилищ, вблизи полыней на реках - лёд тонкий, передвижение по льду опасно!