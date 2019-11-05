В Мурманской области ожидается местами снег, слабый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 6-7 ноября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами снег, слабый ветер, температура воздуха на 2-4° ниже климатической нормы.

Завтра, 6 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -16-21°, днём -5-10°, в отдельных районах до -15°. Гололедица.