В Мурманской области ожидается местами умеренный снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 7-8 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклоническая депрессия, смещающаяся с районов Финляндии в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается местами мокрый снег, снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью 7 апреля от 0 до -5°, 8 апреля -3-8°, при прояснениях -10-15°; в дневные часы от -2° до +3°.

9 апреля температура воздуха существенно не изменится.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.