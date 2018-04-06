Мурманская область. Арктика06.04.18 18:02
В Мурманской области ожидается местами умеренный снег, мокрый снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 7-8 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклоническая депрессия, смещающаяся с районов Финляндии в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается местами мокрый снег, снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью 7 апреля от 0 до -5°, 8 апреля -3-8°, при прояснениях -10-15°; в дневные часы от -2° до +3°.
9 апреля температура воздуха существенно не изменится.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.
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Последние комментарии
Ваня
06.04.18 19:21
Иван, разверните свою мысль
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петя
06.04.18 19:17
в прокуратуре он был подчиненный, поэтому и говорил, как начальство велело. а не согласных с ним, в лучшем случае, увольняют со собственному. давно не секрет, что в следствии по звонку "сверху" дела
art
06.04.18 13:42
заказ Царицы Марфы не иначе
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
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