В Мурманской области ожидается мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 21-22 декабря погоду нашего региона будет определять юго-восточная периферия малоподвижного циклона с центром на западе Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -3-8° при прояснениях -10-15°.

20 декабря с 0 до 3 часов на западе Баренцева моря отмечалось опасное волнение 8-9 метров. Сохранится до 12-15 часов 21 декабря.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях -10-15° в течение суток. Ухудшение состояния дорог, гололедица, местами сильная.

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На реках и водоёмах Мурманской области ледостав. Толщина льда по данным наблюдений на 20 декабря равна 15-35 см, что меньше нормы на 2-14 см.