В Мурманской области ожидается мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров будет находиться под влиянием многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Северной Европой и Баренцевым морем. В этот период ожидается преимущественно облачная с осадками погода, температура воздуха существенно не изменится. 1-2 октября обширный, глубокий циклон сместится на районы Карелии и Архангельской области, что приведет к усилению северо-восточного ветра на Кольском полуострове и адвекции холодных воздушных масс.

Завтра, 2 октября, будет облачная с прояснениями погода. Мокрый снег. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от -1 до +4° в течение суток.