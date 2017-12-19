В Мурманской области ожидается мокрый снег с дождём и сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, вечером 19 декабря на крайнем западе нашего региона будет сказываться влияние глубокого обширного циклона с центром в Гренладском море: постепенно усилится ветер и температура воздуха будет повышаться.

20 декабря Мурманская область окажется под влиянием юго-восточной части циклона: ожидается сильный порывистый ветер, снег, мокрый снег, температура воздуха днём от -2° до +3°.

Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Ночью снег, днём мокрый снег с дождём. Ветер юго-западный умеренный, ночью и утром на севере области сильный, метель. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснении -13-18°, днём от -1 до +4°. Ухудшение состояния дорог, гололедица, местами сильная.