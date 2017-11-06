В Мурманской области ожидается мокрый снег, сильный северный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Мурманской области определяет очередной циклон, сместившийся с юга Скандинавии на Кольский полуостров. В ближайшие дни интенсивность осадков увеличится, температура воздуха существенно не изменится.

Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Мокрый снег. Ветер ночью западный умеренный, днём северный сильный. Температура воздуха от -1 до +4° в течение суток. Местами гололедица, ухудшение состояния дорог.