Мурманская область. Арктика06.11.17 18:02
В Мурманской области ожидается мокрый снег, сильный северный ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Мурманской области определяет очередной циклон, сместившийся с юга Скандинавии на Кольский полуостров. В ближайшие дни интенсивность осадков увеличится, температура воздуха существенно не изменится.
Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Мокрый снег. Ветер ночью западный умеренный, днём северный сильный. Температура воздуха от -1 до +4° в течение суток. Местами гололедица, ухудшение состояния дорог.
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