В Мурманской области ожидается мокрый снег, сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область находится под влиянием циклона с центром в Норвежском море: ожидается прохождение атмосферного фронта, осадки, ветер.

Завтра, 21 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах отложение мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный, днём на севере области сильный. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

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На большинстве рек и водоёмов Мурманской области наблюдается ледостав, ледостав с полыньями. На водохранилищах Иовском и Княжегубском: на мелководье - ледостав, глубоководные зоны свободны ото льда. На 20 ноября толщина льда на реках и водоёмах равна 10-32 см.