В Мурманской области ожидается мокрый снег, сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, завтра, 9 января, на Кольском полуострове ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер юго-западный сильный. Температура воздуха от -4 до +1° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

Штормовое предупреждение

9 января в период с 0 до 3-х часов на севере побережья Норвегии ожидается опасное волнение 8,0- 10,0 метров . Сохранится до 0-3-х часов 10 января.