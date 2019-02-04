В Мурманской области ожидается мороз и солнце – день чудесный!

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни, 5-7 февраля, Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с южных районов Финляндии в северном направлении. В этот период в нашем регионе ожидается небольшое повышение температуры воздуха.

Завтра, 5 февраля, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -20-25°, в центральных районах -27-32°, во второй половине дня -16-21°, при прояснениях -23-28°. Гололедица.

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В связи с холодной погодой на акватории Кольского залива в ближайшие дни возможно образование начальных видов льда, не препятствующих судоходству.