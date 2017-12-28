В Мурманской области ожидается мороз со снежком

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег. Днём 29 декабря ожидается смещение циклона на север Ботнического залива и прохождение через Кольский полуостров, начиная с южных районов, атмосферного фронта. По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности и постепенное повышение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха -15-20°, в центральных районах -25-30°, на крайнем севере -10-15°. Гололедица.