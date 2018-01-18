В Мурманской области ожидается морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 декабря погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия антициклона, расположенного над Западной Сибирью. По Мурманской области ожидается временами небольшой снег, преобладающая температура воздуха -7-12°, при прояснениях в отдельных районах понижение до -15-25°.

В Мурманске в крещенскую ночь ожидается небольшой снег, температура воздуха -10-12°. Такую погоду можно считать характерной для этого дня. Самая низкая температура воздуха в эту ночь наблюдалась в 1948 году и составила -32°. В 1985 году температура воздуха понизилась до -31°. В нынешнем веке температура воздуха -30° была зафиксирована в Мурманске в 2016 году. За 80-летний период наблюдений самой теплой была крещенская ночь 2005 года с температурой воздуха +0,4°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -11-16°, ночью в центральных районах местами до -26°. Гололедица.