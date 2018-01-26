В Мурманской области ожидается морозная погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 25-26 января наш регион находился под влиянием атлантического циклона, сместившегося с Норвежского побережья через западные районы Кольского полуострова на юг Баренцева моря.

27 января, при дальнейшем смещении циклона на восток Баренцева моря, влияние его на погоду Мурманской области будет ослабевать: ожидается местами снег, ночью на севере региона порывистый ветер, температура воздуха -6-11°, при прояснениях -16-21°.

28-29 января по Мурманской области ожидается морозная погода, преобладающая температура воздуха -13-18°, при прояснениях -23-30°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью на севере сильный, метель. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -16-21° в течение суток. Гололедица.