В Мурманской области ожидается морозная погода со среднесуточной температурой воздуха на 2-5° ниже климатической нормы

Как сообщает Мурманское УГМС, 12 ноября и ночью 13 ноября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: ожидается преимущественно морозная погода со среднесуточной температурой воздуха на 2-5° ниже климатической нормы.

Днём 13 ноября, с активизацией циклонической деятельности в Норвежском море, на Кольский полуостров сместится атмосферный фронт, пройдёт снег различной интенсивности, температура воздуха постепенно повысится.

Завтра, 12 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер на севере слабый, на юге северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях -23-28°, днём -12-17°; на юге -6-11° в течение суток. Гололедица.