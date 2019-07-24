В Мурманской области ожидается небольшое понижение температуры воздуха.

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие сутки ожидается небольшое понижение температуры воздуха.

Завтра, 25 июля, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный слабый, днём на севере ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12+17°, днём +19+24°, на крайнем севере области +15+20°.

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25 и 26 июля по Мурманской области ожидается высокая пожарная опасность: в Ловозерском, Ковдорском, Мончегорском районах и в районе г.Полярные Зори IV регионального класса; в Печенгском, Кольском районах, в районе г.Мурманск и г.Апатиты V регионального класса.