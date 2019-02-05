В Мурманской области ожидается небольшое повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни, В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с районов Карелии на юго-запад Баренцева моря. В этот период в нашем регионе ожидается небольшое повышение температуры воздуха, но при прояснениях сохранятся морозы.

Завтра, 6 февраля, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный слабый. Температура воздуха -15-20°, при прояснениях -25-30° в течение суток. Гололедица.

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По данным ГМС Мурманск 5 февраля на акватории Кольского залива наблюдались ниласовые льды (толщиной до 5 см) в количестве 3 баллов. В ближайшие дни ледообразование продолжится.

Штормовое предупреждение

4 февраля в период 20-24 часа на востоке Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение судов. Опасные погодные условия сохранятся до 21-24 часов 6 февраля.