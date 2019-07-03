В Мурманской области ожидается небольшой, местами умеренный дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 4-6 июля погоду Мурманской области будет определять циклоническая депрессия. В этот период в нашем регионе сохранится тёплая погода. При прохождении атмосферных фронтов будут наблюдаться дожди различной интенсивности, в отдельных районах возможны грозы.

Завтра, 4 июля, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +14+19°.

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Водность большинства рек уменьшается, за прошедшие сутки уровни воды понизились на 1-13 см, на горных реках - повысились на 1-10 см. На 3 июля уровни воды на реках выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 10-60 см, на р. Поной - выше на 0,7-0,8 м и выше прошлогодних уровней на 3-35 см. По данным наблюдений на 3 июля температура воды на реках и водоёмах была равна 10-15°, на горных реках - 5-6°, на Серебрянском водохранилище - 8°. Температура воды на водных объектах ниже прошлогодней на этот день на 1-5°. 3 июля в 8 часов мск температура воды в реке Кола была 13°.