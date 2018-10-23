В Мурманской области ожидается небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 24 октября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области в отдельных районах пройдут небольшие осадки, температура воздуха ночью от +2 до -3°, при прояснениях до -7°, днем от -1 до +3°. На дорогах местами гололедица..

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер слабый. Температура воздуха ночью -1 -6°, при прояснениях до -10°, днем от -2 до +3°. Местами гололедица.