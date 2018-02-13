В Мурманской области ожидается небольшой снег, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -8-15°, при прояснениях -20-25°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -16-21°, днём -3-8°, при прояснениях до -15°. Гололедица.