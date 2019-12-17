В Мурманской области ожидается небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха 18 декабря -3-8°, в отдельных районах при прояснениях -10-15°.

Завтра, 18 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер южный слабый. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях до -12° в течение суток. Гололедица.