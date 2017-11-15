В Мурманской области ожидается незначительное понижение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, 16-17 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием очередного циклона, смещающегося с юга Вологодской области на Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -3-8° в отдельных районах при прояснениях -9-14°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснении до -14º, днём -2-7º, при прояснении до -10º. Гололедица.