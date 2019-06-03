В Мурманской области ожидается облачная с дождями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни, 4-5 июня, Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, который смещается с районов побережья Норвегии в северо-восточном направлении. В этот период в нашем регионе ожидается преимущественно облачная с дождями погода, температура воздуха в пределах климатической нормы.

Завтра, 4 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +9+14°.