В Мурманской области ожидается облачная с обильными дождями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 22-23 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с севера Скандинавии, через Кольский полуостров в восточном направлении. В этот период в нашем регионе ожидается облачная с обильными дождями погода. Температура воздуха будет постепенно понижаться.

24 июня ночью температура воздуха в центральных районах Мурманской области приблизится к отметке 0 градусов, в дневные часы воздух прогреется до +10+15 градусов.

Завтра, 22 июня, будет облачная погода. Дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +9+14°, на юге области до +18°.