В Мурманской области ожидается облачная с осадками погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 26 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием промежуточного барического гребня, в этот день в нашем регионе ожидаются прояснения и понижение температуры воздуха.

27 февраля Кольский полуостров вновь окажется под влиянием серии атлантических, но уже не таких тёплых, как в прошедшие выходные, циклонов. В этот период по Мурманской области ожидается преимущественно облачная с осадками погода.

Завтра, 26 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер ночью северо-западный, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснении -15-20°, днём -5-10°, при прояснениях до -16°. Гололедица, местами сильная.

Штормовое предупреждение

25 февраля в период 3-6 часов на востоке и в центральных районах Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 21-24 часов сегодняшнего дня.