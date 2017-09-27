В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 28-29 сентября Кольский полуостров будет находиться на северо-западной периферии антициклона с центром над Финляндией. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, преобладающая температура воздуха ночью +2+7°, в центральных районах при прояснениях понижение до -2°, днём +7+12°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +7+12°.