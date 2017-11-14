В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием малоградиентного барического поля пониженного атмосферного давления. По Мурманской области пройдёт снег различной интенсивности.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха -2-7°. Местами гололедица.

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На большинстве плёсовых участках рек и небольших озёрах Кольского полуострова сохраняется ледостав, неполный ледостав. Лёд непрочный, выход на лёд опасен! Реки Терского берега свободны ото льда. На открытых участках крупных водоёмов - чисто. В ближайшие дни ожидается усиление процессов лёдообразования.