В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 10-11 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха -7-12°, при прояснениях -18-23°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха -5-10° при прояснении -15-20º, в центральных районах местами до -25° в течение суток. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области ледостав. Толщина льда по данным наблюдений на 31 декабря равна 20-45 см, что на большинстве рек и водоёмов меньше нормы на 2-10 см.