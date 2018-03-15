В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северо-западной, западной периферии циклона, расположенного на севере Европейской части России. В этот период погода в нашем регионе не претерпит существенных изменений, на севере области сохранятся снегопады зарядового характера.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -18-23°, днём -4-9°. Гололедица.