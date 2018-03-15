Мурманская область. Арктика15.03.18 18:02
В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северо-западной, западной периферии циклона, расположенного на севере Европейской части России. В этот период погода в нашем регионе не претерпит существенных изменений, на севере области сохранятся снегопады зарядового характера.
Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -18-23°, днём -4-9°. Гололедица.
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Последние комментарии
Владимир
15.03.18 13:07
Ольга! Поздравляю!!!
ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
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