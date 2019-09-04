В Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, первые сентябрьские дни порадовали жителей нашего края теплой погодой. В дневные часы воздух прогревался до +18+24°, среднесуточная температура воздуха в эти дни была на 4-7° выше климатической нормы. В ближайшие дни в нашем регионе сохранится тёплая погода, среднесуточная температура воздуха будет на 2-5° выше климатической нормы.

Завтра, 5 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +13+18°.

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Оповещение о высокой пожарной опасности

4-5 сентября в Кольском районе Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.